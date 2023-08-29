انخفاض درجات الحرارة بأسيوط.. والعظمى 38 درجة

انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ في محافظة أسيوط، حيث تشهد الطقس حالة صافية غالبًا. وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 38 درجة مئوية في حين تصل الصغرى إلى 23 درجة مئوية.

تهب رياح شمال شمال غرب بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم في الساعة. وتشير تقارير جودة الهواء إلى سوء الجودة، ويُرتفع مؤشر الأشعة فوق البنفسجية ليصل إلى 9 درجات عالية جدًا. قوة الهبّات الرياح تصل إلى 37 كم في الساعة.

تتراوح نسبة الرطوبة بين 22% و36%، ودرجة التكثف تصل إلى 13 درجة مئوية. يكون الغطاء السحابي منخفضًا بنسبة 0% والرؤية تقل إلى 1.6 كم فقط. أما أقصى ارتفاع للسحاب فهو 9100 متر.

وبسبب هذه الظروف الجوية، ينصح الأشخاص باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من أشعة الشمس الضارة والتأكد من ارتداء الملابس المناسبة واستخدام واقي الشمس. كما يجب على السائقين أخذ الحذر والانتباه أثناء القيادة نظرًا لضعف الرؤية والرياح القوية.