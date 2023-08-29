ننشر أسعار الفواكة والخضروات بأسواق قنا اليوم الثلاثاء

تحرص “ بوابة الوفد” على خدمة قرائها، من خلال تقديم قائمة باسعار الفاكهة والخضروات بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، ويبلغ سجل سعر كيلو البصل بنوعية الأبيض والأحمر 20 جنيها، واستقر كيلو الطماطم فى حدود 10 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الخيار الـ 15 جنيهات هو الاخر ، وسجلت أسعار الكوسة الـ 10 جنيها، فيما استقر سعر كيلو الفلفل الأخضر عند حدود الـ 10جنيهات، وبلغ سعر كيلو الملوخية الخضراء والمجففه منها ما بين 7و 10 جنيهات للكيلو، واستقر سعر الليمون 10 جنيه.

وسجل كيلو التين 20 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو البلح ما بين 30 إلى و 40 جنيها للكيلو، فى حين تراوح سعر المانجو ما بين 20 و25 جنيها للكيلو، وبلغ كيلو الموز الـ 15 جنيها ، وسجل كيلو العنب 10جنيها للكيلو، وبلغ كيلو الجوافة 25 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو التفاح 30 جنيها والبرتقال 30جنيها هو الاخر وبلغ كيلو الكموثره 25 جنيها للكيلو، والبطيخ فى حدود 15جنيها للكيلو هو الاخر، وستقر سعر الرمان عند حاجز 5 جنيهات للكيلو .

واستقر سعر كيلو البصل عند 20 جنيها، واستقرت البامية فى حدود الـ 20 و25 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الثوم فى حدود 20 و 25 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار البطاطس الـ 12 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الـ5 جنيهاً للكيلو الواحد و3 كيلو ب10 جنيهات منه .