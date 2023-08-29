الدكتور أسامة غنيم قائمًا بعمل مدير مركز الدراسات بجامعة طنطا

أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، قرار بتكليف الدكتور أسامة عبدالهادى غنيم المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات للقيام بعمل مدير مركز الدراسات الدولية للتعليم عن بعد بالجامعة بجانب عمله الأصلي ولحين صدور قرار بتعيين مدير للمركز.

وحصل الدكتور أسامة غنيم على بكالوريوس الإحصاء الرياضي وعلوم الحاسب من كلية العلوم جامعة طنطا عام 2003، ماجستير علوم الحاسب من كلية العلوم جامعة عين شمس، ثم درجة دكتوراه الفلسفة في علوم الحاسب جامعه مانجالور الهند عام 2018.

واختير د. غنيم عضوا بلجنة انشاء كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا ، ومديرًا لوحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية وعضو مجلس إدارة مركز استشارات الحاسبات ونظم المعلومات، وعُين مدير لمركز الخدمة العامة للحاسبات والتكنولوجيا بتاريخ 10/01/2023، ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى بلأتحاد العام لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضه بتاريخ 14/04/2022، ومدير وحدة رعاية المواهب التكنولوجية بمركز رعاية الموهوبين بالجامعة بتاريخ 05/04/2022، ونائب مدير وحدة نظم التعليم عن بعد بتاريخ 28/11/2021، ومدير وحدة التحول الرقمى بتاريخ 11/04/.2021