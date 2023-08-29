إصابة شخصين في انقلاب سيارة بأكتوبر

أصيب سائق وتباع في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق أكتوبر، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا من عمليات، باشتعال سيارة نقل في وصلة دريم اتجاه الواحات.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبيّن أنّه أثناء سير سيارة نقل يقودها سائق، 30 عاما، مصاب بحروق متفرقة في الجسم، وبصحبته التباع، 16 عاما، مصاب بحروق متفرقة في الجسم، في وصلة دريم بدائرة القسم، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلاب السيارة واشتعال النيران بها.

وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق، ونقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة الإدارية تعاين موقع انهيار عقار في الإسماعيلية



أجرت النيابة الإدارية للإسماعيلية - القسم الأول، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار رقم ٩٥ شارع "ثروت بالمحطة الجديدة"، التابع لحي أول الإسماعيلية، والذي انهار بأكمله صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٣.

ترأَسَ مدير النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الأول، فريقًا من أعضاء النيابة وقاموا بمعاينة موقع العقار، وبصحبتهم كلُ من السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ورئيس حي أول الإسماعيلية، ومديرة الإدارة الهندسية بحي أول الإسماعيلية، كما رافقهم كلُ من العميد محمد كيلاني - مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، والعقيد أحمد أنور - مأمور قسم أول الإسماعيلية.

حيث تبين من المعاينة، أن العقار مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق، وأنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٣، انهار بالكامل، مما أسفر عن وفاة ثلاثة المواطنين: طفل يبلغ من العمر "٤" سنوات، ورجلين في عمر الخامسة والأربعين، وإصابة مواطنٍ آخر.

وتولت النيابة الإدارية بالإسماعيلية – القسم الأول التحقيق، حيث قرر أسامة مهدي – وكيل النيابة، استدعاء كل من: رئيس حي الإسماعيلية أول، ومدير الإدارة الهندسية، ورئيس قسم التراخيص.

وجاري استكمال التحقيقات.

ضبط 530 طربة حشيش ب3 ملايين جنيه بحوزة شخص في الدقي

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته 530 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار بقيمة مالية بلغت أكثر من 3 مليون جنيه بالجيزة.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة ملكه بدائرة قسم شرطة الدقي، وبحوزته 530 طربة لمخدر الحشيش وزنت 53 كيلوجراما، ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ 3.710 مليون جنيه تقريبا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.