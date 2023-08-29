موجه جديدة .. تعرف على درجات الحرارة اليوم بالشرقية

تشهد، اليوم الثلاثاء، مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية ارتفاع في درجة حرارة الطقس، مصحوبًا بارتفاع فى درجات الرطوبة، حيث سجلت الشرقية 38 درجة مئوية، منذ الصباح الباكر، وذلك على أغلب المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.

ويسود طقس حار على أغلب انحاء محافظة الشرقية، بداية من صباح اليوم الثلاثاء، وبعدها تتصاعد درجات الحرارة تدريجيًا حتى الرابعة عصرًا، ثم تنخفض درجات الحرارة مجددًا لتصل لـ 22 درجة فى الساعات الأخيرة .

وكان قد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشار الهيئة إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدلات الرطوبة والتي تزيد من الشعور بحرارة الطقس أعلى من طبيعته بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

وتتكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لذا يجب الحذر أثناء القيادة.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن حركة الملاحة البحرية قد استقرت على البحرين وأصبحت معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج على البحر الأبيض المتوسط من 1,5 :1 متر.. وعلى البحر الأحمر بين 2: 1,5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.