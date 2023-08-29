الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

سلطان النيادي يستقبل 4 رواد جدد في محطة الفضاء الدولية

رواد جدد في محطة
رواد جدد في محطة الفضاء الدولية

استقبل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، 4 رواد فضاء جدد وصلوا لمحطة الفضاء الدولية أمس الأحد.

ووصل إلى محطة الفضاء الدولية 4 رواد فضاء يحملون الجنسيات الدنماركية واليابانية والأمريكية والروسية.

وتشرف على هذه المهمة وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وتبلغ مدتها المقررة 6 أشهر.

وحرص رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي على تحية الرواد الجدد، والتقاط صور تذكارية معهم.

والرواد الأربعة الجدد هم الأمريكية ياسمين مقبلي، والدنماركي أندرياس موغنسن، والياباني ساتوشي فوروكاوا، والروسي قسطنطين بوريسوف.
 