عماد البناني: وجودي في الزمالك مهمة وطنية ومستمر حتى الانتخابات القادمة

تحدث عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك بشأن الأزمات التي تلاحق القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

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أكد عماد البناني في تصريحات إذاعية لبرنامج الجمهور الثالثة الذي يقدمة إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت، “صرفنا اليوم ٤.٥ مليون جنيه مستحقات لاعبي الزمالك بجانب تسديد مستحقات أوسوريو مدرب القلعة البيضاء”.

أضاف: "وجودي في الزمالك مهمة وطنية ومستمر حتى إجراء الانتخابات القادمة ولا أفكر في الاعتذار".

أشار عماد في تصريحاته: "لم أعلم تكلفي كمديرا بنادي الزمالك إلا ظهر أمس الأحد، ونسعى الآن لرفع القيد بميت عقبة بجانب التعاقد مع صفقات".

واردف :" نترك الأمور الفنية بكرة القدم لأوسوريو مدرب فريق الزمالك وعبد الواحد السيد ".

أتم تصريحاته: "اللجنه اليوم خفضت مع مصلحة الضرائب الضرائب على النادي التي تصل إلى مليار و٢٠٠ مليون جنيه مصري إلى ٤٠٠ مليون جنيه وسيتم التقسيط لمدة عامين".