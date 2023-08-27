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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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البحوث الزراعية يكشف حقيقة تسبب الموز الأسود في الشخوخة (فيديو)

الموز الأسود
الموز الأسود

كشف الدكتور خالد عياد أستاذ بمركز البحوث الزراعية،  حقيقة تسبب الموز الأسود في الإصابة بالشيخوخة، قائلا : "هذا الكلام فارغ".

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وقال الدكتور خالد عياد أستاذ بمركز البحوث الزراعية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الموز يكمل نموه في الثلاجات"، موضحا: "نأخذ الموز أخضر في مرحلة معنية وبعد ذلك يتم وضعه في الثلاجات".

آخر مرحلة لنمو الموز هي مرحلة وجود نقاط سوداء

وأضاف: "الموز يبدأ يصفر تدريجيا خلال تواجده في الثلاجات حتى يكتمل نموه"، مشيرا: "آخر مرحلة لنمو الموز هي مرحلة وجود نقاط سوداء لأنه في هذه الحالة يكون سكره زاد ووصل لمرحلة النضج الأخيرة".

وتابع الدكتور خالد عياد أستاذ بمركز البحوث الزراعية،: "هذا يحدث في كل الأنواع سواء المستوردة أو المحلية"، مؤكدا: "النقاط السوداء هي آخر مرحلة من مراحل نضج الموز وهذا طبيعي جدا لا يسبب شيخوخة".

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