 أيمن يونس:السبت اجتماع مهم لرموز الزمالك لبحث الاستعداد للانتخابات

أكد أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن نجوم ورموز القلعة البيضاء سيجتمعون في منزله مساء السبت المقبل بقيادة الكابتن محمود أبو رجيلة لبحث عدد من الموضوعات.

ابو رجيلة

أكد يونس: أن كل معظم النجوم ستحضر الاجتماع والتي مثلت نادي الزمالك في كل العصور والأجيال ومنهم :حسن شحاتة وعلى خليل وفاروق جعفر وحلمي طولان وهشام عزمي وطارق غنيم ومحمود الخواجة وغانم سلطان وعبد الحليم علي وميدو وسامي الشيشيني وغيرهم بهدف بحث الظروف التي يمر بها النادي الحالي والاتفاق على العناصر التي ستخوض الانتخابات وستتم مساندتها بقوة خلال المرحلة المقبلة بهدف عودة الزمالك مرة ثانية إلى قوته الحقيقية رياضيا وماديا وإنشائيا وحاجته القوية لالتفاف الجميع حوله في هذه المرحلة الصعبة.

المعلم شحاتة

وقال :كل من يخوض الانتخابات هم أبناء النادي وهدفهم المصلحة العامة سواء كان أحمد سليمان أو حسين لبيب أوغيرهما، المهم أن يكون هناك إجماعًا على الشخص والابتعاد عن الصراعات التي تزيد الفجوة وتشعل الأزمات ، على أن يستفيد كل من يسعى للتقدم لخدمة النادي من أخطاء الماضي وتحقيق طفرة حقيقية خلال فترة محددة خاصة أن النادي ليست لديه رفاهية الوقت للعودة لمكانته المرموقة في كل المجالات.

طولان

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور قد تقدم باستقالته بالإجماع، لتعين وزارة الشباب والرياضة لجنة مؤقتة برئاسة اللواء حسن موسى قبل أن تفاجئ الجميع وتعين عماد البناني.

وشهد الساعات الأخيرة غضب جماهيري عارم ضد البناني لتصريحات سابقة بأنه ينتمي إلى النادي الأهلي.

عبد الحليم علي

ومن المقرر أن تجرى انتخابات نادي الزمالك في شهر أكتوبر المقبل بعد استقالة المجلس المنتخب برئاسة مرتضى منصور.