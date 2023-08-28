تعليم قوص يعقد اجتماعا للوقوف على استعدادات بدء العام الدراسي الجديد

عقد طارق نور الدين مدير عام إدارة قوص التعليمية بمكتبه، اليوم الإثنين، اجتماعأ تنسيقيا مع الموجهين الأوائل للمواد الدراسيه حضره مديري المراحل التعليمية والتنسيقات المختلفة بديوان الإدارة.

وتناول الإجتماع مناقشة عدة إجراءات إدارية تخصص سير دولاب العمل المهنى بالتوجيهات الفنية للمواد الدراسية عقب إلغاء القرار التنفيذى 40 وحصر العجز والزيادة بكل توجيه فنى ودراسة خطة سد العجز للسادة الموجهين طبقا لنسب العجز بكل تخصيص بالتزامن وقرب العام الدراسي الجديد .

وأكد طارق نور الدين مدير عام إدارة قوص التعليمية، ان اجتماع اليوم عقد ضمن سلسلة اجتماعات إدارية بدأت امس الأحد مع عدة أقسام تناولت الجاهزية الإنشائية للمباني التعليمية بالإضافة إلى الإعداد لخطة ندب الزملاء المعلمين لسد العجز بالمدارس والمزمع الاعلان عنها بداية شهر سبتمبر .