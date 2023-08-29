أطعمة صحية تناولها يسبب الإصابة بأمراض قاتلة.. أطباء يحذرون من قنبلة موقوتة

حذرت دراسة أسترالية حديثة من أن هناك بعض الأطعمة الصحية التي قد يُعرضك تناولها لمخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض القاتلة الصامتة.

أطعمة صحية تناولها يسبب الإصابة بأمراض قاتلة

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، تم اختيار الخبز البني والزبادي القليل الدسم وألواح البروتين، وهي ألواح تغذية تحتوي على نسبة عالية من البروتين، والكربوهيدرات والدهون.

أطعمة صحية تناولها يسبب الإصابة بأمراض قاتلة

وعلى الرغم من اعتبارها الخيار الصحي، إلا أن هذه الأطعمة قد تزيد في الواقع من خطر الإصابة بعدد من الأمراض القاتلة مثل النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم.

في الوقت نفسه، وجد الباحثون أن النساء اللاتي تناولن المزيد من الأطعمة الفائقة المعالجة مثل هذه الاختيارات الصحية، رفعن عامل الخطر لديهن بنسبة 39%، حيث تتبع باحثو الدراسة النظام الغذائي لـ 10006 امرأة تتراوح أعمارهن بين 46 و55 عاما لمدة 15 عاما.

وبحسب الأطباء، تميل الأطعمة الفائقة المعالجة إلى أن تكون أقل في الألياف، وتحتوي على نسبة عالية من الملح والسكريات، ومن المعروف أن كل هذه العوامل مضادة للوقاية من أمراض القلب، كما يتم الإعلان عن الكثير من الأطعمة على أنها صحية لأنها منخفضة السعرات الحرارية، وعندما ننظر إلى محتوى الملح، نجد أنه مرتفع جدا، ونحن نعلم أن نسبة الملح العالية تعني ارتفاع ضغط الدم.

وحذرت الدراسة من أن النساء البريطانيات قد يتعرضن للخطر بشكل خاص لأن نظامهن الغذائي يحتوي عادة على 57% من هذه الأطعمة، وهذا يزيد بمقدار الثلث عن أعلى كمية في الدراسة.