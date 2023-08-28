هام للمدخنين.. أطعمة غير متوقعة تنظف الجسم من النيكوتين| طبيبة توصي بتناولها

أوصت طبيبة تغذية روسية المدخنين بضرورة تناول الرمان والبرتقال والليمون والبروكلي، نظرًا لاحتوائهم على مواد تساعد على تنظيف الجسم من النيكوتين.

أطعمة تنظف جسم المدخنين من النيكوتين

ووفقًا لما ذكره موقع Gazeta.Ru ، تشير طبيبة التغذية إلى أن الرمان أفضل وسيلة لمكافحة آثار التدخين والكحول وغيرها من المواد المسممة للجسم، بالإضافة إلى أنه يحسن نوعية الدم والدورة الدموية بصورة عامة.

أطعمة تنظف جسم المدخنين من النيكوتين

وأكدت الطبيبة أنه يجب على المدخنين إضافة الحمضيات والزنجبيل إلى نظامهم الغذائي اليومي أيضًا، حيث يساعد البرتقال والليمون على تسريع عملية التمثيل الغذائي، أما الزنجبيل فهو قادرًا على تعزيز منظومة المناعة ويساعدها في مكافحة مختلف أنواع السموم ويقلل الرغبة في التدخين.

وأضافت الطبيبة إلى قائمة الأطعمة المفيدة للمدخنين، الكيوي والبروكلي والخضروات الورقية الطازجة، موضحة أن الكيوي يحسن عملية الهضم ويحارب الاكتئاب، الذي يصاب به المدخنون أكثر من غير المدخنين، أما البروكلي فينظم عملية التمثيل الغذائي وعمل الجهاز الإخراجي، بينما تساعد الخضروات الورقية الطازجة على تنظيف الجسم بكامله.