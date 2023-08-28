وكيل الأزهر يستقبل فريق الزيارة الميدانية لمشروع القراءة بمعهد الشيخ الخطاري بقنا

استقبل اليوم الاثنين فضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا يرافقه السيد سيف الدين عامر، منسق المشروع الوطني فريق الزيارة الميدانية للمشروع الوطني للقراءة، وذلك للتقييم النهائي للمؤسسة التنويرية بمعهد الشيخ علي الطاري، حيث تم ترشيح المعهد، ضمن العشر مؤسسات الأوائل علي مستوي جمهورية مصر العربية في بعد المؤسسة التنويرية.

و قد قاما فريق الزيارة بجولة داخل المعهد لعرض انشطة المؤسسة التنويرية، وتمت البداية من المكتبة و انشطتها ثم ركن اقرأ و ابتكر حيث يقرأ الطلاب القصة إلى نهايتها ثم يقوم بتصميم شكل من خلال جهاز ثري دي برنتر، ثم زيارة ركن مسرحية الفصل للاطفال مادون المرحلة الابتدائية.

كما تفقدا ركن الرياضة وبوابة المعرفة حيث يتم ربط الرياضة بالقراءة و الاطلاع وايضا ركن التدريب علي القراءة و أهميتها و مهاراتها، و ركن واحة المعرفة و القراءة الحرة.

و حضر لفيف من اعضاء اللجنة التنسيقية حيث حضر الدكتور مجدي هاشم، والدكتور محمد عطا، والدكتور ابراهيم الدسوقي والدكتور احمد عايد، والدكتور محمد قهري.

كما حضر لفيف من اولياء الامور و شيوخ المعاهد حيث حضر شيخ معهد نقادة و معهد كوم بلال، و اعضاء المجتمع المحلي والسيد ياسر محمود عمدة الخطارة و البابا لويس وكيل مطرانية نقادة و البابا حزقيال خليل، و محمود عوض الله رئيس نادي الأدب، و عبد الراضي شحات رئيس المركز الثقافي الإسلامى، و ربيع محمد و السيد، ودسوقي عبد الموجود عضو اتحاد كتاب مصر و رئيس مجلس قروي طوخ، و أحمد عويس.

و تحدث وكيل وزارة الأزهر بقنا، عن الدور الذي تقوم به المؤسسة التنويرية في الخطارة، كما قدم السيد منسق المشروع الوطني و جميع الحضور خالص الشكر و التقدير الي ادارة معهد الشيخ علي الخطاري و جميع العاملين، لمايقومون به من دور في تحقيق أهداف المؤسسة التنويرية و رفع الوعي بأهمية القراءة و تعزيز قيم المواطنة و الانتماء

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