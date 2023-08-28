زيادة أسعار جلوري وثبات إيجل برو.. القائمة الجديدة لسيارات DFSK في مصر

أعلنت شركة ناشيونال موتورز، وكيل علامة DFSK في مصر،عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الصينية موديل 2022 والتي يتم العمل بداية من اليوم، وشملت القائمة السعرية الجديدة الصادرة عن شركة ناشيونال موتورز، أسعار طرازات DFSK المتوافرة في السوق المحلية: "إيجل برو، وجلوري 330S، وعدد من أسطول النقل الخفيف التابع للعلامة".

غياب إيجل 580 وجلوري فان موديل 2022

وخلت القائمة الصادرة اليوم من أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات إيجل 580 لنفاد مخزون السيارة، وكذلك جلوري فان موديل 2022.

وشهدت القائمة الجديدة ارتفاعاً في أسعار السيارة جلوري بإصداريها ١٢٤٠cc، و١٥٠٠cc هاي لين موديل 2022.

أسعار سيارات إيجل برو وجلوري 330s وسيارات DFSK النقل موديل 2022

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية القائمة السعرية الكاملة لسيارات DFSK في مصر موديل 2022 بعد الزيادات الجديدة المعلنة اليوم والتي تشمل أسعار طرازات "إيجل برو، وجلوري 330S، وعدد من أسطول النقل الخفيف التابع للعلامة".

وتعد السيارة إيجل برو هي أحدث سيارات DFSK في مصر وتدعم «إيجل برو» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز “CVT”.

وتقدم سيارات «إيجل برو Eagle Pro» ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومنها «عدد 4 وسائد هوائية، وأنظمة الفرامل المتعددة “ABS -EBD – EBA – BAS – وحساسات ركن خلفية، ونظام ضغط الاطارات، وفرامل يد إلكتروني».

كما دعمت بمجموعة من التجهيزات «جنوط رياضية 18 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزجاج حراري خلفي، ونظام ملاحي GPS،وكاميرا خلفية، وإمكانية تثبيت كراسي للأطفال، ومرايات كهربائية، فرش جلد للمقاعد باللون الأحمر، ومثبت سرعة، ومفتاح بصمة، ومصابيح أمامية وخلفية LED ».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من (كاميرا أمامية لتسجيل الرحلات – شاشة ذكية 8 انش – بلوتوث – عدادات رياضية – زجاج ملون – عدد 2 مخرج شكمان – 4 كاميرات (360) درجة – مدخل USB – ومخرج aux، وراديو».

تقدم شركة «ناشيونال موتورز» طرازات «ايجل برو» بضمان 7 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب.