ختام مباريات الدور الأول لدوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بابو تشت

اختتمت اليوم الاثنين، فاعليات مباريات الدور الأول لدوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بابو تشت للمجموعة الرابعة، وذلك علي ملعب مركز شباب مدينة أبوتشت، فى المباراة التى ضمت فريق مركز شباب مدينة أبوتشت وفريق مركز شباب القارة.

حيث بدأت المباراة بتحكيم من الكابتن محمود الضوي والكابتن احمد عبدالعزيز مساعد اول والكابتن محمد حسن مساعد ثاني، و انتهي الشوط الاول بتقدم فريق مركز شباب القارة واحد صفر، وبدأ الشوط الثاني، حيث تعادل فريق مركز شباب مدينةأبوتشت، وذلك من خلال خطأ مدافع مركز شباب القارة الذي أحرز الهدف الثاني في مرماه وانتهت المباراة بفوز مركز شباب مدينة أبوتشت علي فريق مركز شباب القارة ٢ / ١ .

وصرح مصطفي ابو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، ان هذا الدوري هو نواة واستثمار لبيع اللاعبين وانعاش رصيد المراكز من خلال بيع اللاعبين الي الأندية الكبيرة والأندية الشعبية.

وقال محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، إلى انه جرى تقسيم الفرق المشاركة الي اربع مجموعات مضيفاً ان المسابقة تخضع للائحة الاتحاد المصري ولجنة المسابقات.

و اضاف أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب أبوتشت، ان إدارة شباب ابوتشت مشاركة بمركزين شباب هما مركز شباب مدينة أبوتشت ومركز شباب القارة، وأوضح هشام محمد مسؤل الإدارة العامة للشباب بقنا، علي ان مثل تلك المسابقات تسهم بشكل كبير في خلق التنافس بين اللاعبين.

وتحدث رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالإدارة، علي ان دوري مراكز الشباب أصبح له رعاه والعديد من الجوائز وانه بيسهم في ظهور بعض اللاعبين بمستوى رائع.

ياتي ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، ومصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، و أنور محمد صدقي مدير عام الإدارة، و احمد عيسى وكيل الإدارة.