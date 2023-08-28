مركز الداخلة يواصل تنفيذ حملات النظافة وإزالة الإشغالات بمدينة موط

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة أعمال حملة النظافة وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بشارع 23 يوليو بمدينة موط.



وشملت أعمال الحملة ، رفع الاتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات وتقزيم وقص وتقليم وتهذيب الاشجار الكثيفة التى تحجب الرؤيا وتعيق المرور والاشجار المتشابكة مع اسلاك الكهرباء وتنظيفها بالمياه ، ،ونقل المخلفات الى الاماكن المخصصة لها بمعدات الوحدة المحلية ، وتسوية وتمهيد وتوسعة الشوارع ، تحت اشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز وهيثم حسين المشرف العام على الاحياء والمهندس هاشم محمد رئيس قسم شئون البيئة بالمركز وايمن محمد حسين رئيس حى الزهور والجناين والمشرف على قسم النظافة ومحمد فنده رئيس حى شمال شرق موط وايهاب كامل رئيس حى جنوب موط وأسامة ميلاد رئيس حى غرب موط ومحمود عبدالجواد رئيس قسم تحسين البيئة ومحمد سيد وممدوح دياب العلاقات العامة وأقسام النظافة وتحسين البيئة والعلاقات العامة وشئون البيئة

وأكد المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة خلال متابعته لأعمال الحملة على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة تواصل تكثيف أعمال حملات النظافة وتحسين البيئة بمدينة موط من خلال ورديات صباحية ومسائية لازالة جميع الاشغالات والمخلفات والاتربة والتراكمات ونقلها الى الاماكن المخصصة لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

مركز الداخلة يواصل تنفيذ حملات النظافة وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بمدينة موط

مركز الداخلة يواصل تنفيذ حملات النظافة وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بمدينة موط

مركز الداخلة يواصل تنفيذ حملات النظافة وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بمدينة موط

مركز الداخلة يواصل تنفيذ حملات النظافة وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بمدينة موط

مركز الداخلة يواصل تنفيذ حملات النظافة وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بمدينة موط

مركز الداخلة يواصل تنفيذ حملات النظافة وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بمدينة موط

مركز الداخلة يواصل تنفيذ حملات النظافة وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بمدينة موط

مركز الداخلة يواصل تنفيذ حملات النظافة وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بمدينة موط

مركز الداخلة يواصل تنفيذ حملات النظافة وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بمدينة موط

مركز الداخلة يواصل تنفيذ حملات النظافة وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بمدينة موط

مركز الداخلة يواصل تنفيذ حملات النظافة وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بمدينة موط

مركز الداخلة يواصل تنفيذ حملات النظافة وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بمدينة موط