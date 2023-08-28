حملة لقص وتقليم وتهذيب الأشجار الكثيفة بمركز الداخلة

تم تنفيذ حملة لقص وتقليم وتهذيب الأشجار الكثيفة التي تحجب الرؤية والأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء على الطريق العام بعزب القصر، وتحت إشراف هلال عبدالرحمن، رئيس الوحدة المحلية لقرى عزب القصر.

هدف هذه الحملة هو ضمان سلامة المواطنين والمارة، فضلًا عن تجنب حدوث أي مشاكل في التيار الكهربائي، نتيجة لتداخل الأشجار مع الأسلاك، تعد هذه الأشجار ضارة تؤثر على حركة المرور وتعرض المواطنين لخطر عند ممارسة رياضة المشي أو قيادة السيارة.

تعاون أهالي عزب القصر بشكل فعّال في هذه الحملة، حيث قدموا الدعم المادي والمعنوي لإنجاحها، تم استخدام المعدات والأدوات المتطورة في عملية قص وتقليم الأشجار بشكل دقيق وفعال، مما أسهم في تحقيق النتائج المطلوبة.

وبفضل الجهود المبذولة من قبل فريق الحملة وتوجيهات هلال عبدالرحمن، تم تنفيذ عملية قص وتقليم الأشجار بالطريق العام بعزب القصر بنجاح، تم استعادة الرؤية الواضحة على الطريق وتأمين الأسلاك الكهربائية من أي تداخل محتمل مع الأشجار.

وفي ختام هذه الحملة، أعرب هلال عبدالرحمن عن امتنانه وتقديره لجميع الأهالي الذين أسهموا في إنجاح هذه الحملة، كما أكد أيضًا على أهمية المحافظة على الطرق العامة وضرورة تنظيفها وتأهيلها لتكون آمنة وسالكة للمارة والمركبات.

وستستمر الجهود المستمرة لتنفيذ حملات أخرى لقص وتقليم الأشجار وتهذيبها في المنطقة، بهدف تعزيز السلامة العامة والمحافظة على جمالية المناظر الطبيعية.

حملة لقص وتقليم وتهذيب الاشجار الكثيفة بمركز الداخلة

حملة لقص وتقليم وتهذيب الاشجار الكثيفة بمركز الداخلة

حملة لقص وتقليم وتهذيب الاشجار الكثيفة بمركز الداخلة