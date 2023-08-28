دورة تدريبية تحت شعار (حرفتك صنعتك) بمركز شباب أبو تشت

تواصل الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بقنا، وإدارة شباب ابوتشت، تنظيم فاعليات الدورة التدريبية تحت شعار حرفتك صنعتك، وذلك لمدة ثلاثة أيام، والتى بدأت من اليوم الأحد الموافق 2023/8/27 وحتي يوم الثلاثاء الموافق 2023/8/29 والمقامة في مركز شباب مدينة أبوتشت.

من جهته صرح مصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي ان هذه الدورات تسهم بشكل كبير في ثقل وخلق جيل مدرب وتشجع الشباب علي فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة.

وأوضح أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب أبوتشت، علي دور مراكز الشباب في تنمية مهاراتهم علي أسس علمية.

و شددت شيرين ابوالسعود مسؤل الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة ومنسقة نادي الفتاة واندية التطوع، علي أهمية هذه الورش وخلق فرص التنافس وعلي التفكير خارج الصندوق.

وأشار رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالادارة علي ان الشباب لديهم افكار مبتكرة وجديدة، مضيفاً ان مراكز الشباب هي التي تتبني هذه الأفكار وخروجها الي النور وتسليط الضوء عليها.

وقالت بسمه همام علام المحاضرة علي الشباب استغلال هذه الدورات والورش التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، والاستفادة منها والدخول الي سوق العمل الحر بأقل التكاليف من أبسط الخامات.

ياتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، ومصطفي ابو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، وأنور محمد صدقي مدير عام الادارة.