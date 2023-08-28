داليدا خليل ترفض التعليق على علاقتها بعمرو دياب.. أمر شخصي (فيديو)

كشفت الفنانة اللبنانية داليدا خليل،عن حقيقة ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول خطبتها من الفنان عمرو دياب خلال الفترة الحالية، خاصة بعد انتشار العديد من الشائعات على "السوشيال ميديا" حول هذا الأمر.

عمرو دياب راجل جامد و الستات كلها بتحبه أوي

وقالت "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة صدى البلد 2، إن هذا الأمر شخصي بالنسبة لها وخاص جدا، ولا ترغب في التعليق عليه بشكل عام في الوقت الحالي، لافتة إلى أن أول مرة قابلت الفنان عمرو دياب كان في الساحل الشمالي، "عمرو دياب راجل جامد جدا، الستات كلها بتحبه أوي، وإحنا من المعجبات به من البداية".

وأكدت داليدا خليل، أنها لا ترغب في الحديث عن قصة عمرو دياب في الوقت الحالي، وتطمح في أن يتم الحديث عن مواضيع أخرى خلال الفترة المقبلة، بدلا من الحديث عن علاقاتها بعمرو دياب فقط لا غير.

وأشارت إلى أنها تصور فيلم سينمائي في مصر في الوقت الحالي، إذ أنها تقدم تحدي جديد في السينما، والفيلم سيظهر للنور في أوائل شهر نوفمبر المقبل، لافتة إلى أن افتتاح الفيلم سيكون في مدينة الجونة، متمنية أن يحقق الفيلم نجاحا كبيرا خلال الفترة المقبلة في السينمات.

وأردفت، أن دورها في الفيلم مميز جدا، وكانت سعيدة بالمشاركة فيه، إذ أن الفيلم عبارة عن فانتازيا مع كوميديا، ويجمعها بزملاء من المصريين الذي تتعامل معهم للمرة الأولى، "الفيلم أتمنى أنه يلقى إعجاب المصريين خلال الفترة المقبلة".