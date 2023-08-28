داليدا خليل: نمبر وان هو الشخص المحبوب وشيرين عبدالوهاب أهم مطربات الوطن العربي

قالت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، أنها تعشق الفنانة مادلين طبر وتربطها علاقة صداقة قوية لمدة 25 عاما، موضحة أن نيكول سابا من الفنانات التي حققت نجاحا كبيرا في السينما المصرية وهي صديقتها المقربة.



وتابعت داليدا خليل في أول مداخلة هاتفية لها عبر برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل المذاع على فضائية صدى البلد 2، "أنها تحب أغاني المطرب رامي صبري وتردد أغانيه خلال الفترة الأخيرة لأنها تعبر عن حالات أشخاص كثيرون في أوقات الفرح والحزن وأيضا المطرب أحمد سعد تحب أغانيه وشيرين عبد الوهاب تحب أغانيها وهي أهم الفنانات في الوطن العربي".



وأضافت داليدا خليل، أنه ليس هناك شخص نمبر وان في الساحة الفنية، ويجب أن يصل الفنان للجمهور من خلال موهبته واجتهاده، نمبر وان هو الشخص المحبوب، موضحة أنها لم تقصد الفنان محمد رمضان بتلك الكلمات وتكن له كل الحب والتقدير.



واختتمت داليدا خليل حديثها قائلة :"محمد رمضان هو نمبر وان في الوطن العربي ويستحق ذلك اللقب عن جدارة بأغانيه وشخصيته وموهبته، وهي تحبه من خلال أعماله وشاهدت مسلسل جعفر العمدة والبرنس والأسطورة وحقق نجاحات كبيرة في لبنان".

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للسادة المشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.



