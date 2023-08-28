الأربعاء.. إجراء اختبارات ومقابلات شخصية لشغل وظائف إشرافية فى الوادى الجديد

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، عن موعد إجراء اختبارات القبول والمقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بالمديرية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ.

ووفقًا لإعلان المديرية رقم 3 لسنة 2023، فقد تقرر أن تجرى هذه الاختبارات والمقابلات يوم الأربعاء، الموافق لـ 30 أغسطس الجاري في تمام الساعة 9 صباحًا، ستتضمن الإجراءات اختبارات في مجالات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية في معمل الحاسب الآلي بالمديرية، بالإضافة إلى عقد المقابلات الشخصية بمقر مكتب وكيل الوزارة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تجديد هيكلية قطاع التربية والتعليم وتعزيز فرص العمل للمؤهلات الإشرافية، حيث يهدف التعيين في وظائف مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية.

ويشهد الوادي الجديد اهتمامًا كبيرًا من قبل الجهات الحكومية لتعزيز الخدمات التعليمية في المنطقة، وذلك بهدف توفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة للطلاب.

وفي هذا السياق، أعرب كل من الدكتور رضا حجازي واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن دعمهما الكامل لهذه العملية وحرصهما على تطوير مجال التعليم وتعزيز فرص العمل في قطاع التربية والتعليم بالمديرية.

ومن المتوقع أن يشهد هذا الحدث إقبالًا كبيرًا من المتقدمين الراغبين في شغل الوظائف الإشرافية بالمديرية، وذلك نظرًا للقيمة المهنية والتطور المستمر الذي يشهده قطاع التعليم في الوادي الجديد.