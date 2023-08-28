مدير تعليم دشنا تعقد اجتماع موسعاً استعدادا لبدء العام الدراسى الجديد

عقدت وفاء رشاد خلف الله، مدير عام الإدارة التعليمية بدشنا شمال محافظة قنا، اجتماعا موسعا بحضور وكيل الإدارة سراج أمدح، و رؤساء الأقسام بديوان الإدارة، وذلك للاستعداد لبدء العام الدراسى الجديد .

شددت وفاء رشاد، على ضرورة متابعة كافة المدارس على مستوى الإدارة في الاستعداد للعام الجديد مع حل كافة العقبات التي تصادف بدء العملية التعليمية ومتابعة النظافة، وإزالة ومنع بناء فصول عشوائية مع التأكيد على عدم وجود رواكد خشبية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه بالمدارس.

وأصدرت تعليماتها بضرورة الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات الخاصة بحصر المعلمين وبيان العجز والزيادة الفعلي للمعلمين، وبحث كافة الحلول الممكنة، مؤكدة على ضرورة الاهتمام وتفعيل دور الأنشطة التربوية بالمدارس، وتم التنبيه على الانتهاء من الصيانة.