المجلس الاستشاري لمدينة قنا يعقد اجتماعا موسعًا

نظم المجلس الاستشاري التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الاثنين، اجتماعاً برئاسة محمد عز سكرتير المدينة وبحضور ممثلي الإدارات، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من المعاملات طرف المركز التكنولوجى بالوحدة والمتبقى من المعاملات.

حيث تم التوجيه بضرورة سرعة إنهاء المعاملات فى المواعيد المحددة لها، الإجتماع تطرق إلى المواقع الخاضعة لجهات الولاية .

كما ناقش اجتماع اليوم النقاط الآتية :

١- موضوع غلق مزلقان الرياح وإتجاهات الحركة المرورية أثناء فترة غلق المزلقان .

٢- تعليمات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن خطه الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء .

٣- عرض خطاب مديرية الصحة بقنا بخصوص إتخاذ الإجراءات المطلوبة نظراً لإرتفاع درجات الحرارة .

٤- عرض الحملات الإعلانية التى قامت بها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة والغير مرخصة .

٥- بناء على توجيهات السيد الوزير المحافظ يستقبل السيد

٦- الإجراءات التى تمت بخصوص تنفيذ الإزالات الفورية و التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك للدولة المتعدى عليها لما يمثله من إهدار للثروة القومية للدولة .

٧- عرض أعمال النظافة والتجميل التى تتم بميادين قنا والإهتمام بالحدائق والمتنزهات وزراعة نباتات زينة بها وتحويلها إلى متنفس حضارى للمواطنين .

٨- الإجراءات التى قامت بها الوحدات القروية خلال شهر أغسطس بخصوص حملات النظافة اليومية ورفع المخلفات والقمامة حفاظاً على البيئة.

٩- عرض الحملات التى قامت بها الوحدة المحلية بقنا بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية فى إطار إهتمام وتوجيهات القيادة السياسية بمراقبة الأسواق وحماية المستهلك .

١٠- عرض الحملات التى تمت على مراكز التجميل والعلاج الطبيعى.