مدير تعليم أبو تشت يجرى جولة ميدانية لمتابعة الاستعداد للمدارس

اجري الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بابوتشت شمال محافظة قنا اليوم الأثنين ٢٨ أغسطس الجاري، جولة تفقدية لمدرسة نجع غلاب الإبتدائية، يرافقه عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي تجريها قيادات الإدارة التعليمية بأبوتشت لمتابعة سير العملية التعليمية ومدي الانضباط الإداري والتعرف على المشكلات التي تواجه سير العملية التعليمية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها طبقا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

تابع المدير العام سجلات الادارة المدرسية وشدد علي ضرورة الإستعداد التام للعام الدراسي الجديد، والتأكيد علي ضرورة إتخاذ إجراءات الامن والسلامة داخل المدرسة.

كما شدد وزيري علي ضرورة الحفاظ على النظافة العامة للمدرسة والاهتمام بالاشجار التي تم زراعتها ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.