كلام فى الهوا

الإثنين 28/أغسطس/2023 - 09:12 م 8/28/2023 9:12:39 PM

عبدالله بن سلول كبير المنافقين، هو شخصية عجيبة جاء بشأنه آيات فى القرآن، وكان معاديًا للرسول علنًا قبل مبايعته بعد غزوة بدر التى انتصر فيها المسلمون على قريش، ولكنه ظل معاديًا للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن فى السر، وكان سبب ذلك أنه وقبل الهجرة كان على وشك أن يكون سيد أهل يثرب، ولكن هجرة المسلمين إليها حالت بينه وبين ذلك.

وكان رغم البيعة يكيد للمسلمين، ففى غزوة أحد انسحب أثناء المعركة هو وعدد من التابعين له، مما تسبب فى هزيمة المسلمين فيها. فهذا الرجل تجده فى كل العصور وكل الأماكن.

آه والله.. مازال يعيش بيننا ابن سلول، الذى يظهر عكس ما يخفى، ويظهر لك الرضا وهو يسخط عليك، يظهر لك الحب وهو يكرهك، ويظهر لك الفرح وهو يحقد عليك، يكذب دائما ويخون الوعود، فلا تصدق ما يقوله، حياته شديدة الاضطراب، ولا تعرف ماذا يريد. هذا المنافق اللعين الذى يحيا بيننا يحاول أن يدير حياتنا ويدعى أنه يعمل ذلك لمصلحتنا، وكثير منا لا يعرف المنافق بسبب مداهنته للناس لأنه فى الغالب ينهى عن المصيبة وهو لم ينته عنها. وقح و«يلهيك واللى فيه يجيبه فيك».

لم نقصد أحدًا!