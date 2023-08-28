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الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: خوض الوفد انتخابات الرئاسة تفعيل لدور الأحزاب

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: خوض الوفد انتخابات الرئاسة تفعيل لدور الأحزاب".

 ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

 برنامجي الانتخابي يسعى إلى وضع حلول للأزمة الاقتصادية 

 عزوف المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم خطأ سياسي كبير  

 "السيسي" يصدّق على ضم شهداء الجيش والشرطة والمصابين لصندوق التكريم 

 "رئيس الوزراء": مخزون السلع الأساسية آمن 

 الجدول الزمني لانتخابات مجلس الزمالك 