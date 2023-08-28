اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: خوض الوفد انتخابات الرئاسة تفعيل لدور الأحزاب

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: خوض الوفد انتخابات الرئاسة تفعيل لدور الأحزاب".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

برنامجي الانتخابي يسعى إلى وضع حلول للأزمة الاقتصادية

عزوف المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم خطأ سياسي كبير

"السيسي" يصدّق على ضم شهداء الجيش والشرطة والمصابين لصندوق التكريم

"رئيس الوزراء": مخزون السلع الأساسية آمن

الجدول الزمني لانتخابات مجلس الزمالك