اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: خوض الوفد انتخابات الرئاسة تفعيل لدور الأحزاب
تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: خوض الوفد انتخابات الرئاسة تفعيل لدور الأحزاب".
ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
برنامجي الانتخابي يسعى إلى وضع حلول للأزمة الاقتصادية
عزوف المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم خطأ سياسي كبير
"السيسي" يصدّق على ضم شهداء الجيش والشرطة والمصابين لصندوق التكريم
"رئيس الوزراء": مخزون السلع الأساسية آمن
الجدول الزمني لانتخابات مجلس الزمالك