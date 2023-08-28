مركز شباب أبوحمودي بأبوتشت فى قنا ينظم مسابقة في الفنون التشكيلية

نظم مركز شباب أبوحمودي اليوم الإثنين، التابع لإدارة شباب أبوتشت شمال محافظة قنا، مسابقة الفنون التشكيلية، وذلك ضمن خطة النشاط بالمركز للفئة العمرية طلائع.

من جهته صرح مصطفي أبوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية هذه المشروعات وأنها بتساعد على الإبداع والابتكار.

وأشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب أبوتشت علي اكتشاف المواهب وتنميتها ورعايتها.

قالت أمل محمد سليمان مديرة مركز شباب ابوحمودي: “إن هذا المشروع، يأتى ضمن خطة النشاط بالمركز، وضمن الفئة العمرية طلائع واستفاد منه 5 طلائع”.

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، ومصطفي أبوجبل الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، وأنور محمد صدقي مدير عام الإدارة، وأمل محمد سليمان مديرة مركز شباب أبوحمودي.