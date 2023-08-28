رئيس مركز الخارجة: توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المنافذ التابعة للمركز

تم تنفيذ توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وتعليمات جهاد المتولى، رئيس مركز الخارجة، بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة التابعة للمركز.

وقد تم طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ الوحدة المحلية لمركز الخارجة في منطقتي البساتين والشعلة بهدف التصدي لارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

يهدف هذا الإجراء إلى توفير سلع غذائية بأسعار مدروسة ومخفضة لضمان وصولها إلى جميع فئات المجتمع، وتحقيق التوازن في سوق السلع الغذائية.

وقد أشاد المواطنون بمبادرة السلطات المحلية في تأمين الخضراوات والفواكه بأسعار مناسبة، حيث إن هذا الإجراء يسهم في تحسين قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، ويخدم بشكل كبير الاستقرار الاقتصادي للمنطقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم السلطات المحلية بضبط ورصد الأسعار في المنافذ الثابتة لضمان عدم تلاعب التجار والحفاظ على استقرار الأسواق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات المحلية لتحقيق رفاهية المواطنين وتوفير المستلزمات الأساسية بأسعار معقولة، مما يعزز الثقة والاستقرار في المجتمع.

ومن المتوقع أن تستمر هذه المبادرات والجهود في ضمان توفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في محافظة الوادي الجديد.