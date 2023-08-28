في إطار خطة عمل قطاعات المدينة المختلفة وبتعليمات من جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة، تم تكثيف الحملات لنظافة الأحياء السكنية، وقد تمت عمليات النظافة في مناطق عدة من المدينة أهم تلك المناطق حي السلام وشارع الشهيد أحمد فخري حيث تمت عملية نظافة بحي السلام وشارع الشهيد أحمد فخري من خلال عملية كنس ورفع القمامة ورفع مخلفات زراعية.

كما قام العاملون بقطاع شمال غرب بتنفيذ هذه الحملة في شارع جمال عبدالناصر مدخل المدينة الشمالي حيث تمت عملية نظافة في شارع جمال عبدالناصر مدخل المدينة الشمالي من خلال عملية كنس ورفع القمامة.

بالإضافة إلى قيام العاملين بقطاع شمال وسط بتنفيذ هذه الحملة “حملة نظافة” أمام مدرسة الشهداء حيث قام قسم تحسين البيئة بالتعاون مع حي شمال شرق وحي جنوب وسط بحملة نظافة أمام مدرسة الشهداء والشوارع المتفرعة.

وتضمنت هذه الحملة عمليات كنس ورفع القمامة وقص وتهذيب الأشجار الكثيفة، بالإضافة إلى رفع المخلفات من حي البساتين وحي المروة وتمت عمليات نظافة في حي البساتين وحي المروة من خلال عملية كنس ورفع القمامة.

وكذلك قام العاملون بقطاع جنوب وسط بتنفيذ هذه الحملة بجانب المعهد الديني وقد تمت عملية نظافة وتحسين مسطح بجانب المعهد الديني، حيث تم رفع كفاءته ووضع رمال لتسوية المنطقة وتحقيق المظهر اللائق.

بالإضافة إلى ذلك، تم دفع معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة وسيارة شفط الأتربة والموارد البشرية لنظافة الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية ومتخللات العمارات السكنية، بالإضافة إلى جمع القمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك.

حملات نظافة مكثفة في الأحياء السكنية بالخارجة

حملات نظافة مكثفة في الأحياء السكنية بالخارجة

حملات نظافة مكثفة في الأحياء السكنية بالخارجة

حملات نظافة مكثفة في الأحياء السكنية بالخارجة

حملات نظافة مكثفة في الأحياء السكنية بالخارجة

حملات نظافة مكثفة في الأحياء السكنية بالخارجة

حملات نظافة مكثفة في الأحياء السكنية بالخارجة

حملات نظافة مكثفة في الأحياء السكنية بالخارجة

حملات نظافة مكثفة في الأحياء السكنية بالخارجة

حملات نظافة مكثفة في الأحياء السكنية بالخارجة

حملات نظافة مكثفة في الأحياء السكنية بالخارجة

حملات نظافة مكثفة في الأحياء السكنية بالخارجة