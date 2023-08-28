مستشار شيخ الأزهر تعلن موافقته على عقد معسكر للوافدين بالإسكندرية

أعلنت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، عن موافقة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على إقامة معسكر بمدينة البعوث الإسلامية بالعصافرة بمدينة الإسكندرية لـ(٢٥٠) طالبًا من طلاب مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم.



وأوضحت الصعيدي أن المعسكر يأتي مكافأة لهؤلاء الطلاب تقديرًا لحفظهم القرآن الكريم، ومداومتهم في تلقي العلم بمعاهدهم وكلياتهم التي يدرسون بها بجانب مدرسة الإمام الطيب، مشيرة إلى أن المعسكر يشمل لقاءات فكرية ورحلات ترفيهية لمعالم الإسكندرية.

نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بخربجات الدفعة 30 بكلية التربية بنات بالقاهرة:

في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على تنظيم مختلف الفعاليات والمناسبات العلمية والاجتماعية والثقافية من أجل خدمة العملية التعليمية؛ شارك الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها كلية التربية بنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ لتكريم خريجات الدفعة 30 من خريجات الكلية بحضور الدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية، والدكتورة خضرة سالم، الأستاذ في كلية التربية بنات جامعة الأزهر بالقاهرة ممثلة الأزهر الشريف في مجلس الشيوخ.

وخلال كلمته قدم الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة، التهنئة إلى خريجات الدفعة 30، كما قدم التهنئة إلى أسرهن؛ بمناسبة هذا اليوم الطيب المبارك يوم الحصاد.

ونقل نائب رئيس الجامعة تهاني وتحيات فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، للخريجات وأمنياته لهن بالتوفيق والنجاح، وأن يكن خريجات مميزات يسهمن في خدمة الدين والإنسانية وبناء الوطن، كما قدم نائب رئيس الجامعة التهنئة للدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية بتخريج هذه الدفعة، مثمنًا جهودها في دعم الكلية؛ لتكون في مصاف الكليات الأزهرية المميزة التي تحمل لواء الوسطية والاعتدال في العالم؛ مشيدًا بخريجات الكلية، تلك النماذج المميزة من خريجات جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميمة فهمي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية بنات القاهرة، والدكتور خالد عرفان، عميد كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور جمال الهواري، وكيل كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى نور الدين، وكيلة كلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة سعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات، والأستاذة إيمان الملط، مدير إدارة شئون المقر لفرع البنات، والأستاذة منال حافظ، مديرة الأمن الإداري لفرع البنات.

