أطعمة تؤثر على صحة الأمعاء بالسلب.. البهارات والتوابل أبرزها

تؤثر صحة الأمعاء على جهازك المناعي، وصحتك العقلية، ورفاهيتك العامة، وعندما يكون لديك أمعاء صحية، فإن الجهاز الهضمي الخاص بك يتمتع بتوازن جيد من بكتيريا الأمعاء ويكون قادرًا على هضم وامتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح.

ولكن عندما يكون هناك خلل في بكتيريا الأمعاء، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض معدية معوية غير مرغوب فيها، مثل الإسهال، فضلاً عن مشاكل الصحة العقلية.

ما هي الأطعمة التي يمكن أن تؤثر على صحة الأمعاء سلبا أو إيجابا؟

يرتبط تناول كمية كبيرة من السكر بفرط نمو البكتيريا السيئة في أمعائك الأطعمة المصنعة، وكذلك الكحول، يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الأمعاء.

الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك والبروبيوتيك مثل الحبوب الكاملة والبصل والثوم والأطعمة المخمرة والميسو والزبادي تغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك والنظام الغذائي الغني بالألياف والبريبايوتكس يضمن نمو البكتيريا.

إذا كنت لا ترغب في التوقف تمامًا عن تناول أشياء مثل السكر أو الكحول أو المحليات الصناعية، فالاعتدال مهم.

كما من الخطأ تناول المكسرات والأطعمة المحتوية على بهارات وتوابل حارة والعصائر الطازجة على معدة فارغة، وأنه على الشخص الجائع الامتناع عن تناول الأطعمة الثقيلة، كالمكسرات واللحم المجفف المشبع بالبهارات والتوابل الحارة على معدة فارغة لأنها تؤثر سلبا فى الغشاء المخاطي للمعدة وتهيجه.

ويؤدي تناولها لحدوث مشكلات فى الغشاء المخاطي للمعدة، ولاحقا الإصابة بالتهاب فى المعدة. مضيفا، إنه "من حيث المبدأ لا ينصح بتناول الأطعمة المقلية والدهنية والحلويات، ليس فقط على معدة فارغة، لأن هذه الأطعمة تلحق ضررا بكامل الجسم.