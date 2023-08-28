عالم كدابة .. حمزة نمرة في دائرة التريند

تصدرت أحدث أغنيات الفنان حمزة نمرة، وتحمل اسم “عالم كدابة”، قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على مليون و 400 ألف مشاهدة خلال 4 أيام من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية عالم كدابة، من كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي وأحمد الشاذلي، توزيع وميكساج عمرو الخضري، جيتار مصطفى نصر، صولو أورج محمود شاهي، ربابة أمير سرور.

وتقول كلماتها:" شافو عندي حاجه حلوه حَبو منها يخطفو

قَرّبو مني زياده و طَبلولي وسَقفو

وأما أخدو كل حاجه ومني شِبعو وإكتفو .. إختفو

عيش وملح أصول وعِشره كل دول إتبخرو

واللي ياما جريت عشانهم عني هما إتاخرو

ده اللي يلقَى واحد أصيل ف الزمن ده يقَدرُه .. ويبَخرُه

آه يا ناس مش صافيه .. جبتولنا الكافيه

ضمايركو بعافيه .. مافيكوش غير عين

يا نفوس قلّابه .. يا عالم كدابه

بتقولو غلابه .. ده غلابة مين!

آه يا ناس مش صافيه .. جبتولنا الكافيه

ضمايركو بعافيه .. مافيكوش غير عين

يا نفوس قلّابه .. يا عالم كدابه

بتقولو غلابه ..وانتم ملاعين

عندهم ١٠٠ ألف وِش و وِشهم ولا تعرفُه

مُقنِعين جداً وصعب حد فيهم تكشفُه

كل يوم بيمثلو وكل يوم بيألفو .. وبيحلفو

يضربوك ف الضهر وأما بيشوفوك يتبَسّمو

يدخلو الدَخله اللي هي ويفضلو عليك يرسمو

عندهم عين لو تبُص على الحجر دي هتقسمُه .. وتسَممُه

آه يا ناس مش صافيه .. جبتولنا الكافيه

ضمايركو بعافيه .. مافيكوش غير عين

يا نفوس قلّابه .. يا عالم كدابه

بتقولو غلابه .. ده غلابة مين!

آه يا ناس مش صافيه .. جبتولنا الكافيه

ضمايركو بعافيه .. مافيكوش غير عين

يا نفوس قلّابه .. يا عالم كدابه

بتقولو غلابه ..وانتم ملاعين ".

آخر الأعمال الغنائية لـ حمزة نمرة

أغنية “أنا الطيب”، كلمات محمود فاروق، ألحان حمزة نمرة، توزيع وميكساج عمرو الخضري، جيتار مصطفى نصر، أكورديون وربابة محمود شاهي، ناي محمد عاطف.

كلمات أغنية أنا الطيب لـ حمزة نمرة

تقول كلماتها:" أنا الطيب وعامل فيها مش طيب

علشان الناس بقت بتدوس على الطيب

ومين كان حس بينا يا دمعي يا قريب

بمثل اني مش طيب عشان انتو

ديابة ولازم انتش لقمتي منكوا

وليه يا زمن بقى الطيب بتعيب

عامل قاسي وجواية مافيش قسوة

مليش غير قسوتي عزوة

بتدو الحق للأقوى

وبتيجوا تملي ع الطيب

وشراني لكن من جوة وحداني

وياما صرخت أه ياني

ماشوفتش حد بي طيب

عامل جامد لكني ورا الحيطان عيل

ولما الدنيا بتليل بشيل وشي اللي بي مثل

وأروح أنام ع الجانب الطيب

يا ناس يا ناس واقف مبلم

يارب حوش يارب سلم

دانا اتجرحت جرح علم

ماشي يا دنيا

ماجابش حقي غير دراعي

يا ريتني حاوي دول أفاعي

مافيش لطيبتي أي داعي

لا لا لا لا

أنا البعبع وشايل بين ضلوعي ملاك

ولو نزلت دموعي هلاك

يا قاسي القلب ايه قساك

وخلاك تيجي ع الطيب

لكن لو هتإذي هأذي

وده مش بكيفي ده حظي

ونفسي في يوم أعود طيب

ومش خواف ولو قولتكوا اني بخاف

أخاف لتقرقشوني حاف

وياما منكوا قلبي شاف

عالم وحوش مابترحموش طيب

يا ناس يا ناس واقف مبلم

يارب حوش يارب سلم

دانا اتجرحت جرح علم

ماشي يا دنيا

ماجابش حقي غير دراعي

ياريتني حاوي دول أفاعي

مافيش لطيبتي أي داعي

لا لا لا لا ".

وكان طرح الفنان حمزة نمرة رابع أغنيات ألبومه الجديد "رياح الحياة" بشكل فيديو كليب مصور، على يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية.

بكلمات "تهبي يا رياح الحياة دايما بما لا أشتهيه، واللي السنين مقدماه غير اللي قلت نفسي فيه"، يلعب حمزة نمرة على وتر العاطفة ويبكي مستمعيه بتوليفة واقعية بين مفهوم التجاوز والتناسي ومحاولة التعايش مع الواقع رغم صدماته ومآسيه مع التخبط بين لحظات الفرح العابرة ومشاعر الحزن والتفاؤل والاكتئاب والأمل المختلطة، في خلطة شعورية تعد العلامة المميزة لكل ألبوم جديد يطلقه حمزة.