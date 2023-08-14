حمزة نمرة رقم واحد على يوتيوب بـ "أنا الطيب"

احتلت أحدث أغنيات الفنان حمزة نمرة، “أنا الطيب”، المرتبة الأولى في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافى إلى حصولها على أكثر من مليون و 500 ألف مشاهدة خلال 4 أيام من طرحها عب موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية “أنا الطيب”، كلمات محمود فاروق، ألحان حمزة نمرة، توزيع وميكساج عمرو الخضري، جيتار مصطفى نصر، أكورديون وربابة محمود شاهي، ناي محمد عاطف.

كلمات أغنية أنا الطيب لـ حمزة نمرة

تقول كلماتها:" أنا الطيب وعامل فيها مش طيب

علشان الناس بقت بتدوس على الطيب

ومين كان حس بينا يا دمعي يا قريب

بمثل اني مش طيب عشان انتو

ديابة ولازم انتش لقمتي منكوا

وليه يا زمن بقى الطيب بتعيب

عامل قاسي وجواية مافيش قسوة

مليش غير قسوتي عزوة

بتدو الحق للأقوى

وبتيجوا تملي ع الطيب

وشراني لكن من جوة وحداني

وياما صرخت أه ياني

ماشوفتش حد بي طيب

عامل جامد لكني ورا الحيطان عيل

ولما الدنيا بتليل بشيل وشي اللي بي مثل

وأروح أنام ع الجانب الطيب

يا ناس يا ناس واقف مبلم

يارب حوش يارب سلم

دانا اتجرحت جرح علم

ماشي يا دنيا

ماجابش حقي غير دراعي

يا ريتني حاوي دول أفاعي

مافيش لطيبتي أي داعي

لا لا لا لا

أنا البعبع وشايل بين ضلوعي ملاك

ولو نزلت دموعي هلاك

يا قاسي القلب ايه قساك

وخلاك تيجي ع الطيب

لكن لو هتإذي هأذي

وده مش بكيفي ده حظي

ونفسي في يوم أعود طيب

ومش خواف ولو قولتكوا اني بخاف

أخاف لتقرقشوني حاف

وياما منكوا قلبي شاف

عالم وحوش مابترحموش طيب

يا ناس يا ناس واقف مبلم

يارب حوش يارب سلم

دانا اتجرحت جرح علم

ماشي يا دنيا

ماجابش حقي غير دراعي

ياريتني حاوي دول أفاعي

مافيش لطيبتي أي داعي

لا لا لا لا ".

وكان طرح الفنان حمزة نمرة رابع أغنيات ألبومه الجديد "رياح الحياة" بشكل فيديو كليب مصور، على يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية.

بكلمات "تهبي يا رياح الحياة دايما بما لا أشتهيه، واللي السنين مقدماه غير اللي قلت نفسي فيه"، يلعب حمزة نمرة على وتر العاطفة ويبكي مستمعيه بتوليفة واقعية بين مفهوم التجاوز والتناسي ومحاولة التعايش مع الواقع رغم صدماته ومآسيه مع التخبط بين لحظات الفرح العابرة ومشاعر الحزن والتفاؤل والاكتئاب والأمل المختلطة، في خلطة شعورية تعد العلامة المميزة لكل ألبوم جديد يطلقه حمزة.