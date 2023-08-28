الدكتور أمجد الوكيل يستقبل الوفد الكورى لموقع المحطة النووية بالضبعة

استقبل الدكتور أمجد الوكيل- رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء كيم يونج هيون السفير الكورى فى جمهورية مصر العربية بمدينة "نواة" المدينة السكنيه لإقامة العاملين بمشروع المحطة النووية بالضبعة.



قام الوكيل بتوجيه التحية والترحيب بالوفد الكورى رفيع المستوى برئاسة السفير الكورى بجمهورية مصر العربية.



أعرب السفير الكورى عن سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعبر الجانبان عن سعادتهما بمشاركة الشركات الكورية تحت رئاسة شركة "KHNP" المشاركة فى تنفيذ مشروع مصر القومى مشروع المحطة النووية بالضبعة.



صرَّح الدكتور رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بأنه على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، شهد مشروع المحطة النووية بالضبعة تحقيق عدد من الإنجازات المهمة بما في ذلك الصبة الخرسانة الأولى للوحدات الأولى والثانية والثالثة، وتسليم أول معدة رئيسية من معدات طويلة الأجل وهى مصيدة قلب المفاعل "Core Catcher" للوحدة الأولى على الرصيف البحري التخصصى بالضبعة الذي أنشأته هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في الموقع لاستقبال مكونات المحطة النووية بالضبعة.

كما أشار إلى أنه خلال هذه الفترة تم الاحتفال بتوقيع العقد بين شركة "اتوم ستروي اكسبورت" وشركة "كوريا للطاقة المائية والنووية" (KHNP) التي ستتولى الأعمال المتعلقة بإنشاء "جزيرة التوربينات" للوحدات الأربع لمحطة الضبعة النووية.



كما صرَّح الدكتور رئيس مجلس الإدارة بأن من القيم والمبادئ الأساسية لبرنامج الطاقة النووي المصري هي الحصول على دعم المجتمع النووي الدولي بشكل فعال، بالإضافة إلى المشاركة الوثيقة لشركائنا الروس، مشاركة شركة كورية ذات خبرة مثل شركة "كوريا للطاقة المائية والنووية" (KHNP) في مشروع المحطة النووية بالضبعة يمثل تحقيقًا لهذا المبدأ المهم وكما أن وجود سعادة السفير الكورى بموقع المحطة النووية بالضبعة هو شهادة على دعم كوريا، والتزامها بهذا التعهد التاريخي والذي سيؤتى بثماره على حياة الشعب المصري وتوطيد أواصر التعاون فى هذا المجال.



أكد الدكتور رئيس مجلس الإدارة أهمية المشاركة المحلية بمشروع المحطة النووية بالضبعة من خلال مشاركة الشركات المصرية مع الشركة الكورية والشركات الروسية في تنفيذ المشروع، كما أكد أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يعد بمثابة حافزًا لتعميق العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.



صرَّح السفير كيم يونج هيون – السفير الكورى فى جمهورية مصر العربية أنه منذ توليه مقاليد السفارة الكورية في مصر فإنه يسعد بالعمل في جمهورية مصر العربية التي تربطها علاقات صداقة وطيدة وتعاون مشترك مع كوريا الجنوبية، كما عبر عن سعادته أنه في مستهل عمله حرص على زيارة هذا الصرح العملاق مشروع محطة الضبعة النووية والذي سيضم المزيد من الخبراء الكوريين، كما عبر سيادته أن اختيار مصر للطاقة النووية يأتي ليؤكد سياسة الدولة المصرية نحو تبني خيار الطاقة النووية كأحد الطاقات النظيفة والخضراء الصديقة للبيئة.



قد تخللت الزيارة جولة بمدينة نواة وزيارة الرصيف البحرى ثم الوحدة النووية الأولى الجارى تنفيذ أعمال الإنشاءات المتعلقة بها وفقًا للجدول الزمنى للمشروع، إذْ عرض مدير المشروع من الجانب المصرى ومدير المشروع من الجانب الروسى ومدير المشروع من الجانب الكورى تقارير الأعمال لإيضاح ما تم تحقيقه وما يجرى تنفيذة من أعمال وماهو مخطط.



ختامًا عبَّر الجانبان عن سعادتهما بما تم تحقيقه من إنجازات حتى الآن بموقع المحطة النووية بالضبعة وكذا تطلع الجانبين إلى رؤية المشاركة التي سيتم تقديمها في الأشهر والسنوات المقبلة من قبل المقاولين من الباطن الكوريين المشاركين في مشروع المحطة النووية بالضبعة بما في ذلك شركة "كوريا للطاقة المائية والنووية" (KHNP).