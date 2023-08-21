التين الشوكي في المقابر يتغذى على جثث الموتى.. "يوتيوبر" يثير الجدل

"عصير بطعم الدم"، عنوان فيديو انتشر خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد ان نشره أحد صانعي المحتوى على "يويتوب"، خلال جولة له لتصوير مقابر مزروعة بالكامل بنبات التين الشوكي في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

مزراع التين الشوكي



وأظهر الفيديو، مقابر مزروعة بالتين الشوكي، وحسبما أكد صانع المحتوى على "يوتيوب" بأن هذه المقابر مزروعة بأكملها بالتين الشوكي أحمر اللون، كما أن هناك الكثير من بائعي التين الشوكي تأخذ نبات التين الشوكي من هذا المكان وتبيعه للمواطنين.





وأثار اليوتيوبر الشهير الجدل الواسع عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وسط حالة كبيرة من الانتقاد لما فعله خلال أحداث الفيديو وهو يظهر ويشرب عصير التين الشوكي ذات اللون الأحمر ويصفه بـ"الدم"، وعلق أحد متابعيه على "يوتيوب"، :"لو حد شافك وأنت في مقابر بالشكل ده هيجيله سكته قلبيه".

وفسر اليوتيوبر أن ظهور نبات التين الشوكي باللون الأحمر يعود لأن نبات التين الشوكي في هذا المكان يتغذى على جثث الموتى، ليثير الكثير من الجدل، ليرد أحد متابعيه، :"تعرف انا كنت بموت في التين الأحمر ده بعد اللى انت قولته ده أنه بيتغذى على الجثث استحالة اكله تانى".