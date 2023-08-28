نجاح زراعة البن في مصر.. فيديو

قال المهندس أحمد الحجاوي، صاحب تجربة زراعة البن في الإسماعيلية، إن فكرة تجربة زراعة أشجار البن ترتكز على أساس زراعة البذور التي تم استقدامها من اليمن وإثيوبيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن زراعة البن تحتاج للظل وهذه السنة هي الثالثة في الإنتاج للصنف، منوهًا إلى أن زراعة البن غير مكلفة على الإطلاق مقارنة بالأشجار المثمرة مثل المانجا وغيرها.

تغطية السوق المحلية:

وتابع: “نحتاج إلى زراعة مساحات كبيرة لإنتاج كميات أكبر؛ لتغطية السوق المحلية؛ لأننا وصلنا للإنتاج العالمي بواقع 10 كجم للشجرة الواحدة”.

والبن هو جنس من النباتات يتبع الفصيلة الفوية من رتبة الجنطيانيات، وهي شجرة دائمة الخضرة ذات ثمار حمراء اللون في حالة نضجها، وتحتوي على مكونات قد تكون ضارة بالصحة مثل الكافيين.