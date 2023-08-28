تقيك من الشيخوخة| طريقة تحضير صينية كوسا بالبشاميل

تُعد الكوسا بالبشاميل من الأكلات التي يحبها الكثير، حيث يضيف البشاميل نكهة لذيذة لجميع الوصفات خاصًة إذا أضافتي إليه بعض من الجبن الموتزاريلا على الوجه، كما تتمز الكوسا بفوائدها العديدة التي يحتاجها جسمك بشكل يومي، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل كوسا بالبشاميل اللذيذة وفوائدها.

فوائد الكوسا

تقي من السرطان

من فوائد الكوسا أنها تساعد على الوقاية من خطر الإصابة بمرض السرطان وخصوصاً سرطان القولون وذلك لأنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل على محاربة السموم ومسببات السرطان

‏الكوسا تحتوي على فيتامين ج الذي يقي الجسم من خطر الإصابة بسرطان القولون، وتساعد على تقوية الجهاز المناعي، كما تعمل على الحد من الأوجاع الناتجة عن مرض التهاب المفاصل الروماتويدي لغناها بعنصر النحاس.

مفيدة لصحة قلبك

تحتوي الكوسة على نسبة عالية من البوتاسيوم، إذ يحتوي كل كوب من الكوسة المقطع على ما يقارب 295 ملليجرام من البوتاسيوم، أي ما يعادل 8% من الحصة اليومية الموصى بها من البوتاسيوم، كما يساعد البوتاسيوم على السيطرة على ضغط الدم في الجسم، إذ إنه يعمل على تعطيل تأثير الملح والصوديوم اللذين يعملان على رفع ضغط الدم، كذلك وجد أن زيادة الجرعة التي تحصل عليها من البوتاسيوم يوميًا قد تساعد بشكل كبير في التقليل من فرص الإصابة بالنوبة القلبية، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب والتقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب.

وتعد الكوسة غنية بفيتامين ج الذي يعد أحد مضادات الأكسدة الهامة والذي يساعد على خفض ضغط الدم وحماية الشرايين والأوعية الدموية من الانسداد، إذ يحتوي كوب واحد من الكوسة المقطعة على 20 ملليجرام من الحصة الموصى بها يوميًا من فيتامين ج.

تقي من الشيخوخة

تساعد الكوسة على ترطيب البشرة والحصول على بشرة تتمتع بالحيوية والنضارة، كما أنها تعمل على الحفاظ على صحة الجلد ومنع ظهور التجاعيد والبقع وعلامات الشيخوخة.

طريقة عمل كوسا بالبشاميل

المقادير

- الكوسا : كيلو

- البصل : 2 حبة

- الفلفل الحار : 1 حبة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت : 2 كوب (للقلي)

- لحم مفروم : 250 غراماً

- صلصة البشاميل : 3 اكواب

طريقة التحضير

قطعي الكوسا إلى حلقات ثم اقليها في زيت مغلي غير غزير.

صفيها جيداً على محارم ورقية.

قطعي البصل إلى حلقات وشوحيه في زيت غير غزير.

تبلي البصل.

رصي طبقة كوسا ثم لحم مفروم ثم بصل ثم كرري الخطوة حتى الإنتهاء من الكمية.

اسكبي البشاميل بعد الانتهاء من الرص.

أدخلي الكوسا إلى الفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 190 حتى يحمر وجه البشاميل جيداً.