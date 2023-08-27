سلطة الكوسا باللبن والنعناع من السلطات اللبنانية الشهية التي يمكنك تحضيرها بجوار الطبق الرئيسي؛ لإضافة العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

سلطة الكوسا باللبن والنعناع

طريقة عمل سلطة الكوسا باللبن والنعناع

المقادير

- مكونات الصلصة :

لبن زبادي : 5 ملاعق كبيرة

الطحينة : 2 ملعقة كبيرة

الثوم : فصّان (مفروم ناعم)

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

عصير الليمون : 1 حبة

نعناع مجفف : 3 ملاعق كبيرة

- الكوسا : 2 كوب (مقطعة دوائر ومقلية)

- الرمان : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير

في زيت عميق، نقلي شرائح الكوسا حتى الاستواء والوصول إلى اللون الذهبي.

في وعاء الخلط، نخلط اللبن، والطحينة، والملح، والفلفل، وعصير الليمون، والثوم الناعم، والنعنع الجاف.

في وعاء التقديم، نضع صلصة الطحينة، ثم نضيف طبقة من الكوسا المقلية.

نكرر العملية حتى الانتهاء من الكمية المطلوبة.

تقدم وتزين مع حبات الرمان والنعنع الجاف على وجه السلطة.