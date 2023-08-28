حملة مكثفة لرفع الإشغالات والحفاظ على نظافة قرية أمشول مركز ديروط

تم تنفيذ حملة نظافة في قرية أمشول بناءً على توجيهات محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، وتحت إشراف المحاسب حسين نمر حسين، رئيس الوحدة المحلية بدشلوط. تمت هذه الحملة بهدف الاهتمام بنظام النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والحفاظ على نظافة القرية.

شارك في هذه الحملة هلال عبد الحميد دسوقى، سكرتير الوحدة المحلية بدشلوط، الذي قام بمتابعة وإشراف عملية التنظيف في قرية أمشول. وحضر هذه الحملة أيضًا مدير المتابعة بالوحدة المحلية بدشلوط، حمدي محمد محفوظ.

تم تنظيف المناطق المختلفة في قرية أمشول، حيث تم رفع الأتربة والقمامة من الشوارع والميادين. وتم التأكيد على أهمية الحفاظ على النظافة والاهتمام بالبيئة في القرية، وذلك للمساهمة في تحسين جودة الحياة وصحة الأهالي.

تعد حملات النظافة مثالًا مشرفًا على التعاون المشترك والجهود المبذولة من قبل الجميع لتعزيز بيئة نظيفة وصحية. إن تفهم وإشراك المجتمع المحلي يلعب دورًا هامًا في استدامة هذه الحملات والعمل المستمر لرفع مستوى النظافة في المنطقة.

تعد حملة النظافة في قرية أمشول جزءًا من جهود السلطات المحلية لضمان الرفاهية والصحة للمواطنين وتعزيز حياة أفضل في المجتمع. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من المناطق والقرى في المستقبل، بهدف تحقيق رؤية مستدامة لمحافظة دشلوط وتحسين مستوى النظافة العامة فيها.

حملة مكثفة لرفع الاشغالات والحفاظ على نظافة قرية أمشول مركز ديروط

حملة مكثفة لرفع الاشغالات والحفاظ على نظافة قرية أمشول مركز ديروط

حملة مكثفة لرفع الاشغالات والحفاظ على نظافة قرية أمشول مركز ديروط

حملة مكثفة لرفع الاشغالات والحفاظ على نظافة قرية أمشول مركز ديروط

حملة مكثفة لرفع الاشغالات والحفاظ على نظافة قرية أمشول مركز ديروط

حملة مكثفة لرفع الاشغالات والحفاظ على نظافة قرية أمشول مركز ديروط

حملة مكثفة لرفع الاشغالات والحفاظ على نظافة قرية أمشول مركز ديروط

حملة مكثفة لرفع الاشغالات والحفاظ على نظافة قرية أمشول مركز ديروط

حملة مكثفة لرفع الاشغالات والحفاظ على نظافة قرية أمشول مركز ديروط

حملة مكثفة لرفع الاشغالات والحفاظ على نظافة قرية أمشول مركز ديروط