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الإثنين 28 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لاعب برشلونة يوجه صدمة كبيرة لـ المغرب

منتخب المغرب
منتخب المغرب

وجه لامين يامال، الناشئ الإسباني من أصل مغربي، صدمة كبيرة للمغربيين، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما رفض تمثيل المنتخب المغربي.

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وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن يامال اختار تمثيل المنتخب الإسباني، بعدما عُرض عليه منتخبي المغرب وإسبانيا لاختيار أحدهما للعب له خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن يامال قام بعقد اجتماعات مع المغرب وإسبانيا، من أجل أختيار المنتخب الذي يريده في المستقبل.

لامين يامال

وأكدت أن وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، بجانب ممثلين عن اتحاد أسود الأطلس سافروا لإسبانيا من أجل عقد اجتماعات مع يامال لإقناعه بتمثيل المغرب.

وشددت على أن اللاعب وقع اختياره على المنتخب الإسباني لتمثيله، بعد الاجتماعات التي عقدها مع ممثلي المنتخبين خلال الفترة الأخيرة.

ويلعب يامال ضمن صفوف برشلونة، حيث قد مستويات مميزة، جعلته أحد أفضل لاعبي البارسا في هذا السن الصغير.

ومن المقرر أن ينضم يامال لقائمة منتخب إسبانيا خلال مواجهتي جورجيا وقبرص المقبلتين، ضمن تصفيات أمم أوروبا يورو  2024 المقبلة.

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