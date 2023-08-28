أيمن يونس يحذر من “الطامعين” في مجلس الزمالك ويتمنى نظام القوائم

حذر أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، من الطامعين في كرسي مجلس إدارة نادي الزمالك، في الانتخابات المقبة.

قال أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن لابد أن تكون الانتخابات المقبلة داخل القلعة البيضاء فى أكتوبر، لابد أن تكون بنظام القائمة وليست بالنظام الفردي، حتي يكون العمل كمجموعة لقيادة نادي الزمالك للنجاح مرة أخري.

وقال أيمن يونس فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لابد أن تكون انتخابات نادي الزمالك بشكل قائمة وليست فردية، بأن يترشح أى فرد لنادي الزمالك، ووجود الانتخابات بشكل قوائم يصبح العمل كمجموعة واحدة، وذلك مهم بالنسبة لنادي الزمالك فى الفترة الحالية.

وأضاف:" هناك طامعين فى كرسي مجلس إدارة نادي الزمالك للأسف، ويسعوا بقوة للتواجد من أجل الشهرة، على الرغم أن الزمالك فى الوقت الحالي يحتاج لأولاده فقط من أجل العودة مرة أخري للطريق الصحيح.