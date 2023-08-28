3 أسباب رئيسية وراء الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض

مع متلازمة تكيس المبايض، تتطور العديد من الأكياس الصغيرة من السوائل على طول الحافة الخارجية للمبيض وتسمى هذه الخراجات، وتحتوي الأكياس الصغيرة المملوءة بالسوائل على بويضات غير ناضجة وتسمى هذه البصيلات، وتفشل البصيلات في إطلاق البيض بانتظام.

السبب الدقيق لمتلازمة تكيس المبايض غير معروف، وقد يؤدي التشخيص والعلاج المبكر إلى جانب فقدان الوزن إلى تقليل خطر حدوث مضاعفات طويلة المدى مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

ما هو السبب الرئيسي لمتلازمة تكيس المبايض؟

السبب الدقيق لمتلازمة تكيس المبايض غير معروف وهناك أدلة على أن علم الوراثة يلعب دورا. هناك عدة عوامل أخرى، وأهمها السمنة، تلعب أيضًا دورًا في التسبب في متلازمة تكيس المبايض:

مستويات أعلى من الهرمونات الذكرية التي تسمى الأندروجينات: تمنع مستويات الأندروجين المرتفعة المبيضين من إطلاق البويضات، مما يسبب عدم انتظام الدورة الشهرية ويمكن أن تؤدي الإباضة غير المنتظمة أيضًا إلى ظهور أكياس صغيرة مملوءة بالسوائل على المبيضين، ويؤدي ارتفاع الأندروجين أيضًا إلى ظهور حب الشباب ونمو الشعر الزائد لدى النساء والأشخاص AFAB.

مقاومة الأنسولين: تؤدي الزيادة في مستويات الأنسولين إلى قيام المبيضين بإنتاج وإفراز الهرمونات الذكرية، وتؤدي زيادة الهرمونات الذكرية إلى قمع الإباضة وتساهم في ظهور أعراض أخرى لمتلازمة تكيس المبايض، ويساعد الأنسولين جسمك على معالجة الجلوكوز واستخدامه للحصول على الطاقة وتعني مقاومة الأنسولين أن جسمك لا يعالج الأنسولين بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، وليس كل الأفراد الذين يعانون من مقاومة الأنسولين يعانون من ارتفاع نسبة الجلوكوز أو مرض السكري، ولكن مقاومة الأنسولين يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري.

التهاب منخفض الدرجة: يميل الأشخاص المصابون بمتلازمة تكيس المبايض إلى الإصابة بالتهاب مزمن منخفض الدرجة، ويمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إجراء اختبارات الدم التي تقيس مستويات بروتين سي التفاعلي (CRP) وخلايا الدم البيضاء، والتي يمكن أن تشير إلى مستوى الالتهاب في جسمك.