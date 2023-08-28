محافظ الوادي الجديد يخفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام على مستوى المحافظة في الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية. وجاء هذا القرار بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام وحرصا على مصلحتهم.

وأوضح المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثالثة لتنسيق الصف الأول الثانوي على النحو التالي:

إدارة الخارجة التعليمية : 225 درجة.

إدارة الداخلة التعليمية : 220 درجة.

إدارة الفرافرة التعليمية : 201.5 درجة.

إدارة بلاط التعليمية : 200 درجة.

إدارة باريس التعليمية : 207.5 درجة.

يأتي هذا الإجراء لتعزيز فرص الطلاب وتسهيل وصولهم إلى التعليم الثانوي العام، حيث يتم الترشيح بناءً على نتائجهم السابقة وتحقيق درجات معينة للالتحاق بالصف الأول الثانوي.

تهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الطلاب في تحقيق تعليم جيد وتوفير الفرصة لأكبر عدد ممكن منهم لاستكمال تحصيلهم العلمي. يعكس هذا التوجه حرص المحافظة على توفير فرص عادلة ومتساوية في التعليم لجميع الشباب، وتشجيعهم على بذل مزيد من الجهود في مجال التعليم.

تعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو دعم جودة التعليم في المحافظة وتحقيق نسبة أكبر من المشاركة في التعليم الثانوي العام. وتأتي هذه المبادرة في سياق مبادرات أخرى تسعى المحافظة لتعزيز وتطوير القطاع التعليمي وتحسين فرص التعليم لجميع الطلاب في المحافظة.