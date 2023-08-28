أمن الوادي الجديد يطلق حملة للتبرع بالدم

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادي الجديد بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

وفي تصريحاتهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين، وأكدوا أن هذه الحملة تأتي استمرارًا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية.

وفي سياق آخر، يشهد قطاع الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية ثورة تطوير في كفاءة العاملين والإعداد التكنولوجي والتدريبي والتأهيل للعاملين بالقطاع، بقيادة اللواء دكتور محمود أبو قمرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية.

وامتدت يد التطوير داخل كل أقسام وإدارات قطاع الجوازات، والأفرع الإقليمية، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وخدمة النداء الآلي وزيادة نوافذ الخدمات لمنع التكدس وتسريع إنهاء مصالح المواطنين، وتخصيص أماكن انتظار لهم بشكل حضاري.

ويعمل قطاع الجوازات بقيادة القائد العام اللواء دكتور محمود سعد قمرة بجهود ضخمة لراحة المواطنين، في منظومة عمل متكاملة تهدف في المقام الأول إلى تقديم خدمات تليق بالمصريين والأجانب القادمين للبلاد.

وضمن سعيها لتحسين الخدمات المقدمة، لم تغفل مصلحة الجوازات كبار السن وذوي الإعاقة، حيث تم تخصيص أماكن لهم وتركيب سلالم متحركة، حتى يتمكنوا من الحصول على خدماتهم بسهولة ويسر.

تجدر الإشارة إلى أن حلقات التطوير والتحديث مستمرة لجميع جوانب خدمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بغية ترجمة جوهر الرسالة الأمنية وتحقيق مستهدفاتها على أرض الواقع.

مديرية امن الوادي الجديد تطلق حملة للتبرع بالدم

مديرية امن الوادي الجديد تطلق حملة للتبرع بالدم

مديرية امن الوادي الجديد تطلق حملة للتبرع بالدم