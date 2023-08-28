بلاغ للنائب العام يتهم أحمد الطنطاوي ومعتز مطر بنشر أخبار كاذبة والإضرار بمصالح البلاد

تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ الي المستشار النائب العام ضد كلا من احمد الطنطاوي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وافراد حملته الانتخابية والهارب معتز مطر اتهمهم فيه بنشر اخبار كاذبة وتهديد الامن القومي المصري والاضرار بالصالح العام.

وذكر محمود في بلاغ ان قناة الشعوب الاخوانية الممولة من التنظيم الدولى الاخواني الارهابي والتي يديرها الهارب معتز مطر والصادر ضده العديد من الاحكام الجنائية لتحريضه على الدولة المصرية قد نشرت اخبارا صرحت انها تلقتها من الحملة الانتخابية للمقدم ضده البلاغ احمد طنطاوي تفيد أن هناك تفكير لدى اجهزة الدولة المصرية للتخلص من مرشحها احمد طنطاوي عن طريق حادث سيارة او ما شابه وان النظام الحاكم في مصر سيسعى للتخلص من احمد طنطاوي في حال تصاعد رصيده الانتخابي كما زعموا وان الحملة تأخذ على محمل الجد التسريبات التي وصلتها من بعض المقربين من النظام الحاكم.واضاف محمود في بلاغه ان الحملة الانتخابية للمرشح احمد طنطاوي , لم تكذب تلك الاخبار التي قامت قناه الشعوب الاخوانية بنشرها حتى تلك اللحظة , ولم تتقدم بأي بلاغ رسمي بصدد تلك الاتهامات الكاذبة حتى لحظة تقديم البلاغ , وهو الامر الذي يمثل جريمة نشر اخبار كاذبة من شأنها تهديد الامن القومي المصري والاضرار بالصالح العام للدولة المصرية، فضلا عن تكدير الامن والسلم الاجتماعيين , وذلك بتحريض من جهات خارجية وداخلية معادية للدولة المصرية والتشارك مع جماعة ارهابية لتحقيق اغراضها الاجرامية , والتي تهدف الي نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد.

وطلب المبلغ في ختام بلاغه باجراء تحقيقات عاجلة وفورية , واصدار امر بضبط واحضار المقدم ضده البلاغ احمد محمد رمضان الطنطاوي وافراد حملته الانتخابية , ووضع اسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر لحين الانتهاء من التحقيق معهم , وطلب وضع اسم المقدم ضده البلاغ معتز مطر على قوائم ترقب الوصول , وادارجه علي النشرة الحمراء واخطار الانتربول الدولى للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية , واحالتهم جميعا الي محاكمة جنائية عاجلة .