الأسهم اليابانية : صعود "نيكاي" رغم ضغط صيني على أسهم السياحة

سجل المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية خلال تعاملات، اليوم الاثنين، أعلى نسبة ارتفاع في يوم واحد في شهرين مع قيام المستثمرين بإعادة شراء الأسهم بعد خسائر في نهاية الأسبوع الماضي، لكن الأسهم المرتبطة بالسياحة تراجعت وسط مخاوف بشأن تأثير حظر فرضته الصين على المأكولات البحرية المستوردة من اليابان.

الأسهم اليابانية

وصعد نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 1.73% ليصل إلى مستوى 32169.99 نقطة عند الإغلاق مسجلا أكبر ارتفاع يومي منذ 28 يونيو، وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 2299.81 نقطة.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا رئيس التداول في شركة فيليب للأوراق المالية باليابان "المستثمرون على المدى القصير أعادوا شراء الأسهم بعد الانخفاضات الحادة يوم الجمعة.

وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع يوم الجمعة مع استيعاب المستثمرين لتأثير تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لضمان احتواء التضخم.

وصعد سهم فاست ريتيلينغ المالكة لمتاجر يونيكلو فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 1.6% ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكاي، وقفز سهم دايكن إنداستريز لتصنيع أجهزة التكييف فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 4.19%.

وارتفع سهم تويوتا موتور فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 1.73% ليقدم أكبر دعم للمؤشر توبكس، كما رفعت المكاسب التي حققتها وول ستريت في الجلسة السابقة المعنويات".

وانخفضت الأسهم المرتبطة بالسياحة وسط مخاوف بشأن انخفاض محتمل في إنفاق السائحين الصينيين على السلع والخدمات اليابانية، بسبب الحظر الشامل الذي فرضته الصين على جميع المأكولات البحرية المستوردة من اليابان.

وأعلنت الصين هذه الخطوة بعد أن صرفت اليابان مياه معالجة مشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى المحيط الهادي.

الأسهم اليابانية

الأسهم اليابانية

وقال ماسوزاوا "الحظر الذي فرضته الصين (على واردات المأكولات البحرية اليابانية) قد يؤدي إلى انخفاض الأسهم اليابانية بشدة، بناء على الحجم الذي يمكن أن تصبح عليه المشكلة".

وجاءت هذه الخطوة عقب عودة جولات السياحة الجماعية الصينية في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى زيادة التوقعات بزيادة استهلاك السائحين في اليابان.

وانخفض سهم جيه.فرانت ريتيلينج فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 4.18% ليصبح صاحب الأداء الأسوأ على المؤشر نيكاي. وخسر سهم إيسيتان ميتسوكوشي القابضة فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 3.03%، وتراجع سهم تاكاشيمايا فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 3.15%.

وهبط سهم شيسيدو لتصنيع مستحضرات التجميل فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 2.55%. وارتفعت كل المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو باستثناء اثنين. وانخفضت أسهم قطاع الطيران 1.31%، وتراجع مؤشر أسهم شركات التجزئة 0.13%.