مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي خلال جلسة تعاملات، اليوم الأحد، على ارتفاع بواقع 122.03 نقطة ليقفل عند مستوى 11546.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 231 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى سوق الأسهم السعودية : سينومي ريتيل، و عذيب للاتصالات، ودار المعدات، والأبحاث والإعلام، والعربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ملاذ للتأمين، وذيب، وطيبة، والعالمية، و المتحدة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 9.94% .

فيما كانت أسهم شركات فى سوق الأسهم : الباحة، وشمس، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو) خلا تعاملات، اليوم الأحد مرتفعًا بنحو 17.93 نقطة ليقفل عند مستوى 23598.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

مؤشر بورصة مسقط يرتفع بنسبة 0.25 %

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4768.87 نقطة مرتفعًا بـ 11.7 نقطة وبنسبة 0.25 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4757.21 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 944 ألفًا و796 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 46.7 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و771 ألفًا و862 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة طفيفة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من 23.94 مليار ريال عُماني.

بورصة البحرين تقفل على ارتفاع

بورصة البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم تعاملاته عند مستوى 1,972.85 بارتفاع بلغ قدره 0.59 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 769.12 بارتفاع قدره 4.57 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة، أربعة ملايين و241 ألفًا و240 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 922 ألفًا و21 دينارًا تم تنفيذها من خلال 120 صفقة.