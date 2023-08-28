نائب محافظ القاهرة تتابع جهود حي المقطم في التصدي لمخالفات البناء

قامت الاجهزة التنفيذية بحي المقطم برئاسة العميد أحمد أبو بكر وبالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية بتنفيذ قرار الإزالة للقطعة رقم 9286 بالحى الثامن بالهضبه الوسطى لمخالفة بناء الدور الخامس فوق الأرضى وايضا صب أعمدة الدور السادس فوق الأرضى دون ترخيص مع تجاوز قيود الارتفاع القانونية .

كما شنت الأجهزة التنفيذية بالحي حملة لتنفيذ قرار الإزالة للقطعة رقم 6497 بالحى الخامس بالهضبه الوسطى حيث تم إزالة مخالفة بناء أمام القطعة و تنفيذ إزالة الدور الخامس فى بلوك 8 مدخل 1مساكن القاهرة محور المستشار عبد المجيد محمود .

وتم التنبيه علي مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهي الحزم والازالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقد جهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقه الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة، بضرورة تكثيف حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، ووقف الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء، بهدف التصدي بكل حزم وحسم، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

و شددت نائب المحافظ على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادة السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة القانون والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال منع البناء المخالف والتتبع والرصد الدائم له وضرورة الإزالة في المهد، والتحفظ على معدات وأدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

وياتي هذا في اطار مواجهة مخالفات البناء و ازالة التعديات وتطبيق القانون بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة بناء على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أكد على اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث وإحيائه باعتباره صورة حقيقية للهوية المصرية وأحد الأدوات الهامة للحفاظ على شخصية مصر التاريخية والرائدة خاصة مع النهضة الحديثة المتحققة حالياً في مختلف المجالات في عهد الجمهورية الجديدة، وفي ضوء رؤية مصر 2030 التى يتم تنفيذها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

كما أكد محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بايجاد فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة، كما تعمل الدولة على تقديم الدعم الكامل لجهود الحفاظ على الحرف التراثية وهو ما أضفى أهمية خاصة على دور منصة "أيادي مصر " التى أقامتها وزارة التنمية المحلية ودورها في الترويج لهذه الحرف ،مشيرًا إلى وجود تعاون كبير بين كافة أجهزة الدولة لدعم الشباب فى مشروعاتهم ، كما تقوم الدولة بدعم المعارض وتوفير الأماكن لها ومنح القروض الميسرة لدعم الصناعات الصغيرة .

وأشار اللواء خالد عبد العال إلى أن محافظة القاهرة تبذل جهودً كبيرة لتسويق منتجات الحرفيين كما تقدم الدعم الكامل والرعاية لكل الفعاليات التي تستهدف الحفاظ على الهوية التراثية .

يذكر أن محافظة القاهرة شاركت في المعرض ب١٠ عارضين قدموا منتجاتهم من النحاس والخيامية والزجاج المعشق والسجاد اليدوي( الكليم) والصدف والجلود والمشغولات اليدوية والتريكو والخوص .