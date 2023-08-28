غيرة زوجية تتسبب فى التخلص من طفلة بريئة

أنهت ربة منزل حياة طفلة ابنة زوجها انتقاما من والدة المجنى عليها بسبب خلافات أسرية بدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على طفلة جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص تم العثور على الطفلة جثة هامدة وبالمعاينة تم الاشتباه في أن الوفاة ليست طبيعية وأن هناك جريمة قتل وتوصلت التحريات، أن والد الطفلة تزوج من سيدة وأنجب منها 5 بنات الأخيرة فيهم هى تلك الطفلة المتوفاة ثم تزوج بالأخرى لتنجب له بنتين آخريين ثم دبت الخلافات بين الزوجتين لتسيطر الغيرة العمياء على قلب الزوجة الثانية وتقرر الانتقام من الزوجة الأولى وأقدمت المتهمة على ارتكاب الجريمة.

واعترفت الزوجة الثانية بارتكاب الواقعة والتى تعود إلى تملك الغيرة قلبها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وفى سياق أخر أحبطت الأجهزة الأمنيه بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية محاولة طبيبة صيدلانية تدعى شيماء جمال مدير عيادة صحة ثان للطلاب المدارس بانهاء حياتها بالقاء جسدها من النافذة احتجاجا على قرار نقلها المفاجىء و استبعادها من منصبها .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع الواقعة .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم التعامل مع الموقف وإحباط محاولتها .

وأفاد شهود عيان للواقعة أن قرار الصيدلانية وتصرفها المفاجىء جاء لاعتراضها علي صدور القرار الإداري التعسفي المفاجىء .

واستشهد شهود عيان داخل العيادة الطبية ان الصيدلانية دونت عبارات عديدة عبر صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي دلاله علي تعرضها لتعسف اداري قهري .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن قرار نقل الصيدلانية المذكورة صدر من جهه مدير فرع التأمين الصحي بالغربية الأمر الذي دفعها إلي اغلاق مكتبها الإداري من الداخل وترديد عبارات تحمل لغه اليأس والميول إلي التخلص من حياتها لولا تدخل الجهات التنفيذية والأمنية واحتواء الموقف .