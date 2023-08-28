انطلاق اختبارات انتقاء المواهب بالمشروع القومي للبطل الأولمبي في الملاكمة بالمنيا

انطلقت اليوم الإثنين بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، إختبار إنتقاء المواهب الجديدة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي فى لعبة الملاكمه مرحلة البراعم ، تحت شعار "مصر تستكشف أبطال المستقبلل، وذلك بالصالة المغطاة باستاد المنيا الرياضى ، وبمشاركة أكثر من 150 لاعبا.

جاء ذلك بحضور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، الدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة للرياضة ، الدكتور ضياء عيسى مدير إدارة الرياضة ، دكتور حماده اسماعيل مدير إدارة الأداء الرياضي ، دكتور مؤمن مهدى ، دكتور مصطفى مجاهد منسقى المشروع وجميع العاملين بإدارة الرياضة بالمديرية ، إدارة شباب المنيا قسم الرياضة.



وتشكلت لجنة مختصة من الإداره العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالإدارة المركزية للأداء الرياضي بالوزارة ، والمشكلة من دكتور محمد جمال من الإدارة المركزية للأداء الرياضي ، محمد زكريا ، دكتور عاطف مغاوري المدير الفني والخبير الاتحاد المصري للملاكمة ، دكتور عبد الحميد محمد عبد الحميد خبير الإتحاد المصري للملاكمة ، حسين سيد حسين نظم معلومات بوزارة الشباب والرياضة .

وشهدت إختبارات اليوم الإثنين إقبال شديد وحرص من أولياء الأمور ، على إشراك أبنائهم بالمشروع القومي ، حيث بلغ عدد المشاركين ، أكثر من 150 لاعبا ، وقد تم إجراء الإختبارات لهم في النواحي البدنية والمهارية ثم النفسية، قياس الطول والوزن، وشارك شباب yly فى التنظيم لدخول اللاعبين تواجدهم.

وأشار مندى عكاشة ، أن الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، تحرص على خلق مناخ ملائم للنشء والشباب لإنتاج أبطال قادرون على تمثيل مصر ، في جميع المحافل الدولية، وحصد الميداليات الأوليمبية ، وهذا واضحا فى الإهتمام بالنشء والشباب، وحرصها الدائم على توفير سبل ممارسة كافة الأنشطة للجميع، وتأهيل اللاعبين للمشاركة فى البطولات الإفريقية ، والعربية ، والاقليمية، والدولية.

وذكر عكاشة ، أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ، هو أحد المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة، ويتضمن تنفيذ 5 مراحل أساسية، وهي مرحله الناشئين ومدتها عامان تدريبيان ، ويليها مرحلة الواعدين ومدتها عامان تدريبيان، ثم مرحلة أبطال الواعدين ومدتها عامان تدريبيان، وبعدها مرحلة النخبة ومدتها عام تدريبي، ثم مرحلة البطل الأولمبي لحين اعتزال اللاعب ، كذلك أوضح ان استراتيجية المشروع ترتكز على انتقاء اللاعبين المتميزين رياضيا ، في مختلف الألعاب ، وإعدادهم ليصبحوا ابطالا عالميين قادرين على رفع علم مصر في المحافل الدولية

وأشاد احمد مصطفى ومحمد حمدى على دور الوزارة ، حيث وضحا ،أن الإستثمار فى الشباب استثمار مربح بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنميته، بإستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة ، نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة، وتأهيلهم في مختلف المناحي والمجالات من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية، بالإضافة، إلى تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة، وتشجيعهم على المشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والدولية، لإعطائهم الفرص الحقيقية للنجاح والتميز ورفع اسم المحافظة عاليًا.

ونوه ضياء عيسى ، إلى أن الإختبارات بمحافظات المنيا، تقام على يومين الإثنين 28 اغسطس لإنتقاء اللاعبين المميزين من المتقدمين فى لعبة الملاكمة ، الأربعاء 6 سبتمبر لإنتقاء اللاعبين المتقدمين في لعبة المصارعة ، وتقام الإختبارات بتوجيهات من وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضي، حيث يعتبر المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي من أكبر المشروعات التى تولي الدولة الإهتمام بها.

ويأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء اسامه القاضى محافظ ، وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، ومتابعة أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة.